Yıldız golcüden Beşiktaşa kötü haber! Aleksandar Mitrovic ve

Siyah-beyazlıların golcü transfer listesinde teknik direktör Sergen Yalçın için ilk istediği isimler arasında yer alan Aleksandar Mitrovic defteri kapanmak üzere. İngiltere Championship ekibi Fulham’ın kiralık olarak göndermeyi kabul ettiği oyuncu için Beşiktaş’a yanıtı net oldu. (Sabah)

Beşiktaş’ın maaşının yarısından biraz fazlasını kendilerinin kalanı ise Fulham’ın ödemesi teklifine karşın İngiliz kulübünün yetkililerinin, “Kiralama için ücret istemeyiz ancak maaşının tamamını siz karşılayacaksınız, biz maaşına hiçbir şekilde ödeme yapmayız. Siz oyuncuyla anlaşırsanız problem yok” dediği kaydedildi.

Yılllık 4 milyon Euro’ya yakın maaşı olan Sırp golcü için istediği sonuçlara oluşamayan siyah-beyazlılar oyuncuyla son bir görüşme yaparak gidişatı netleştirecek.

26 yaşındaki Sırp forvet, geçen sezon Fulham formasıyla 31 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.

Beşiktaş’ın forvet adayları arasında yer alan bir diğer golcü ise İspanyol Diego Costa. Yıldız futbolcu, serbest statüde yer alıyor.

İTALYANLAR DZEKO’YU BEŞİKTAŞ’A YAZDI!

İtalyan gazeteci Di Marzio, Beşiktaş’ın Dzeko’yu kadrosuna katmak istediğini ve girişimlerini sürdürdüğünü yazdı. Roma yönetimi yıllık maliyeti yaklaşık 7.5 milyon euro olan Dzeko ile yollarını ayırmak istiyor.

Öte yandan Corriere dello Sport, Juventus’un da Dzeko için devrede olduğunu yazdı. Roma kulübü yeni sezonda yaklaşık 12 futbolcuyla yollarını ayırarak takımın maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor.

Ancak bu 12 futbolcu arasında bu zamana kadar Dzeko gösterilmedi ve Mourinho’nun kararı beklendi. Dzeko’nun geleceği ise hala belirsizliğini koruyor.

İtalyan basını Türkiye’den Dzeko için en güçlü adayın Beşiktaş olduğunu fakat yıldız futbolcunun maaşında ciddi bir indirim yapması gerektiğini yazdı. 35 yaşındaki Boşnak golcü Edin Dzeko, geçen sezon Roma ile 35 maçta 13 gol attı ve 5 de asist yaptı.