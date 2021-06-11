Spor

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Beşiktaşın Porto ’da yaşadığı uzun süreli sakatlıklara rağmen kadrosuna kattığı Vincent Aboubakarın Siyah Beyazlı 2. dönemi resmen sona erdi. Ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve sözleşmesi uzamayan Aboubakarın Al Nassra imza atması Beşiktaş taraftarını adeta çıldırttı. Siyah Beyazlı ekibe gönül veren futbolseverler, Kamerunlu forveti sosyal medya üzerinden topa tuttu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
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Aboubakar: Takım arkadaşlarım adına çok mutluyum
Aboubakar: Takım arkadaşlarım adına çok mutluyum
Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Beşiktaş ile geçen sezon 26’sı lig olmak üzere 29 maçta görev alan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer oldu. Kamerunlu golcü sezon başına 6 milyon Euro kazanacağı yeni takımına 3 yıllık imza attı.

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Beşiktaş taraftarı, son 10 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, “30 maç oynarsa sözleşmesi uzar” maddesinin devreye girememesi nedeniyle Aboubakar’ı sert bir dille eleştirdi.

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Sosyal medyayı ayağa kaldıran Siyah Beyazlı ekip taraftarları, 29 yaşındaki forvete adeta ateş püskürdü.

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

İşte Vincent Aboubakar ile ilgili atılan tweetlerden bazıları…

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
0 22 Bir dakikadan az

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