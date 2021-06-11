Vincent Aboubakar çalımı attı, Beşiktaş taraftarı çıldırdı!

Beşiktaş ile geçen sezon 26’sı lig olmak üzere 29 maçta görev alan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a transfer oldu. Kamerunlu golcü sezon başına 6 milyon Euro kazanacağı yeni takımına 3 yıllık imza attı.

Beşiktaş taraftarı, son 10 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, “30 maç oynarsa sözleşmesi uzar” maddesinin devreye girememesi nedeniyle Aboubakar’ı sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran Siyah Beyazlı ekip taraftarları, 29 yaşındaki forvete adeta ateş püskürdü.

İşte Vincent Aboubakar ile ilgili atılan tweetlerden bazıları…