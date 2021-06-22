Spor

Vida açıklaması! Beşiktaşta kalacak mı?

Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda ilk hedef kadrodaki isimleri korumak. O isimlerin başında da başarılı savunmacı Vida geliyor. Beşiktaş ile sözleşmesi 2022de bitecek olan Domagoj Vidada yaşanan son gelişmeleri yorumcu Serdar Sarıdağ, A Sporda anlattı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Vida açıklaması! Beşiktaşta kalacak mı?
Vida açıklaması! Beşiktaşta kalacak mı?

Beşiktaş transfer haberi… Siyah-beyazlılarda ilk hedef kadrodaki isimleri korumak. O isimlerin başında da başarılı savunmacı Vida geliyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2022’de bitecek olan Domagoj Vida’da yaşanan son gelişmeleri yorumcu Serdar Sarıdağ, A Spor’da anlattı.

Vida’nın birçok takımdan transfer teklifi aldığını ifade eden Serdar Sarıdağ, “Vida İstanbul’da yaşamak istiyor. Beşiktaş ile sözleşmesini uzatacağını tahmin ediyorum. Vida’nın tutulması çok daha mantıklı onun yerini doldurmak için çok para harcanması gerek” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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