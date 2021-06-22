Vida açıklaması! Beşiktaşta kalacak mı?

Beşiktaş transfer haberi… Siyah-beyazlılarda ilk hedef kadrodaki isimleri korumak. O isimlerin başında da başarılı savunmacı Vida geliyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2022’de bitecek olan Domagoj Vida’da yaşanan son gelişmeleri yorumcu Serdar Sarıdağ, A Spor’da anlattı.

Vida’nın birçok takımdan transfer teklifi aldığını ifade eden Serdar Sarıdağ, “Vida İstanbul’da yaşamak istiyor. Beşiktaş ile sözleşmesini uzatacağını tahmin ediyorum. Vida’nın tutulması çok daha mantıklı onun yerini doldurmak için çok para harcanması gerek” dedi.