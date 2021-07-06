UEFA Şampiyonlar Liginde 2021-2022 sezonu maç ve kura takvimi
UEFA, Şampiyonlar Liginde 2021-2022 sezonunda oynanacak maçların ve bu maçlar için yapılacak olan kura çekiminin tarihlerini açıkladı. Temsilcimiz Beşiktaşın doğrudan, Galatasarayın ise ön eleme oynayacağı Devler Liginde final 28 Mayısta Saint Petersburg Stadında gerçekleşecek.
UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunun kura ve maç takvimini açıkladı. Temsilcimiz Beşiktaş ‘ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray ‘ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi’nde maç programı ve kura takvimi şu şekilde oluştu:
Haziran
8 Haziran: Eleme turu kurası
15 Haziran: İlk eleme turu çekilişi
16 Haziran: İkinci ön eleme turu çekilişi
22 Haziran: Ön eleme turu, yarı final
25 Haziran: Ön eleme turu, final
Temmuz
6/7 Temmuz: İlk eleme turu, ilk maçlar
13/14 Temmuz: İlk eleme turu, ikinci maçlar
19 Temmuz: Üçüncü ön eleme turu kurası
20/21 Temmuz: İkinci ön eleme turu, ilk maçlar
27/28 Temmuz: İkinci ön eleme turu, ikinci maçlar
Ağustos
2 Ağustos: Play-off turu kurası
3/4 Ağustos: Üçüncü eleme turu, ilk maçlar
10 Ağustos: Üçüncü ön eleme turu, ikinci maçlar
17/18 Ağustos: Play-off, ilk maçlar
24/25 Ağustos: Play-off, ikinci maçlar
26 Ağustos: Grup aşaması kurası
Eylül
14/15 Eylül: Grup aşaması, 1. Maç günü
28/29 Eylül: Grup aşaması, 2. Maç günü
Ekim
19/20 Ekim: Grup aşaması, 3. Maç günü
Kasım
2/3 Kasım: Grup aşaması, 4. Maç günü
23/24 Kasım: Grup aşaması, 5. Maç günü
Aralık
7/8 Aralık: Grup aşaması, 6. Maç günü
13 Aralık: Son 16’da beraberlik
Şubat
15/16/22/23 Şubat: Son 16, ilk maçlar
Mart
8/9/15/16 Mart: Son 16, ikinci maçlar
18 Mart: Çeyrek final ve Yarı final kura çekimi
Nisan
5/6 Nisan: Çeyrek final, ilk maçlar
12/13 Nisan: Çeyrek final, ikinci maçlar
26/27 Nisan: Yarı finaller, ilk maçlar
Mayıs
3/4 Mayıs: Yarı final, ikinci maçlar
28 Mayıs: Final – Saint Petersburg Stadyumu
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