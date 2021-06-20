Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 Türkiye puan durumu ve

A Milli Takım , EURO 2020’deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, maalesef Galler’e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. A Grubu’ndaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. Millilerimiz artık bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek. İtalya’nın 3 puanı bulunurken, maç fazlasıyla Galler liderli koltuğuna oturdu. Milliler ise puansız son sırada.

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Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- Galler / 4 puan

2- İtalya / 3 puan (1 maçı eksik)

3- İsviçre / 1 puan (1 maçı eksik)

4- Türkiye / 0 puan

Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?

■ Takımlar arasındaki gol averajı

■ Takımlar arasında atılan gol sayısı

■ Gruptaki gol averajı

■ Grupta atılan gol sayısı

■ Fair-Play puanı

■ Elemeler genel sıralama

En iyi 3.’lük için nelere bakılacak?

■ En çok puan toplayana

■ Gol averajına

■ Atılan gol sayısına

■ Fair-Play puanına

■ Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Gök Mavililer’in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar’ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

24 takımın 4’erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu’na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.

EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

EURO 2020 gruplarda kaç takım üst tura yükselecek?

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar direkt olarak üst tura yükselirken, 6 grupta 3. sırayı alan en iyi 4 takım da üst tura yükselme başarısı gösterecek.