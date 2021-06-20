Spor

Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 Türkiye puan durumu ve

EURO 2020 ’ye İtalya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Takım, A Grubu 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Bakü Olimpiyat Stadında rakibine 2-0 kaybeden milliler, gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Türkiye ’nin İsviçre ile oynayacağı son maç çok büyük öneme sahip oldu. Şimdi gözler grubun diğer maçı olan İtalya-İsviçre karşılaşmasında. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruplarda puan eşitliği halinde nelere

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 18 1 dakika okuma süresi
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

A Milli Takım , EURO 2020’deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, maalesef Galler’e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. A Grubu’ndaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. Millilerimiz artık bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek. İtalya’nın 3 puanı bulunurken, maç fazlasıyla Galler liderli koltuğuna oturdu. Milliler ise puansız son sırada.

TÜRKİYE – GALLER CANLI İÇİN TIKLAYIN

Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu  

1- Galler / 4 puan

2- İtalya / 3 puan (1 maçı eksik)

3- İsviçre / 1 puan (1 maçı eksik)

4- Türkiye / 0 puan

Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?

■ Takımlar arasındaki gol averajı

■ Takımlar arasında atılan gol sayısı

■ Gruptaki gol averajı

■ Grupta atılan gol sayısı

■ Fair-Play puanı

■ Elemeler genel sıralama

En iyi 3.’lük için nelere bakılacak?

■ En çok puan toplayana

■ Gol averajına

■ Atılan gol sayısına

■ Fair-Play puanına

■ Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Gök Mavililer’in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar’ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

24 takımın 4’erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu’na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.

EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

EURO 2020 gruplarda kaç takım üst tura yükselecek?

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar direkt olarak üst tura yükselirken, 6 grupta 3. sırayı alan en iyi 4 takım da üst tura yükselme başarısı gösterecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 18 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal

14 saat önce
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Çinden orta sahaya Fernando

14 saat önce
Beşiktaş transfer haberi: NKoudouyu Olympiakos istiyor

Beşiktaş transfer haberi: NKoudouyu Olympiakos istiyor

21 saat önce
Son dakika haberi - Beşiktaşta önce hoca, sonra transfer

Son dakika haberi – Beşiktaşta önce hoca, sonra transfer

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün