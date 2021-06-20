Spor

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı,

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler Bakü Olimpiyat Stadında karşılaştı, maçın son anlarında tansiyon yükseldi. Burak Yılmaz ile Ben Davies arasında yaşanan tartışmaya iki takım futbolcuları da dahil olunca bir süre oyun durdu. Portekizli hakem Artur Dias; Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Ben Davies ve Chris Mephama sarı kart gösterdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

A Milli Takım, EURO 2020 2. maçında Galler’e 2-0 kaybetti. Maçın son anlarında ise tansiyon yükseldi.

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Dakikalar 90 ’ı gösterdiğinde futbolcular birbirine girdi. Burak Yılmaz ’ın faul yaptığını düşünen Roberts, yıldız oyuncuyu iterek düşürünce ortalık karıştı.

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci de olay yerine geldi, kavga daha da büyüdü. 

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Portekizli hakem Artur Dias, Milliler ’den Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu ile rakipten Chris Mepham ile Ben Davies ’e sarı kart gösterdi.

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

İşte o anlar…

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı, futbolcular birbirine girdi...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

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