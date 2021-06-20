Türkiye Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz çıldırdı,

A Milli Takım, EURO 2020 2. maçında Galler’e 2-0 kaybetti. Maçın son anlarında ise tansiyon yükseldi.

Dakikalar 90 ’ı gösterdiğinde futbolcular birbirine girdi. Burak Yılmaz ’ın faul yaptığını düşünen Roberts, yıldız oyuncuyu iterek düşürünce ortalık karıştı.

Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci de olay yerine geldi, kavga daha da büyüdü.

Portekizli hakem Artur Dias, Milliler ’den Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu ile rakipten Chris Mepham ile Ben Davies ’e sarı kart gösterdi.

İşte o anlar…