Kültür Sanat

Türk Telekom’un yeni reklam filmi yayınlandı

Türk telekom'un yeni reklam filminde, kenan imirzalıoğlu bu kez bir mobilya atölyesini ziyaret ediyor. kobi'lere odaklanan reklam, türk telekom'un ürün ve.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
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Türk Telekom'un yeni reklam filmi yayınlandı
Türk Telekom'un yeni reklam filmi yayınlandı

Türk Telekom, marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun rol aldığı yeni reklam filmiyle, KOBİ’lerin yanında olduğunu hatırlattığı belirtildi. İşletmelere destek olan şirket, yenilikçi mobil iletişim ürün ve hizmetleriyle de KOBİ’leri geleceğe taşıdığı anlatılıyor. Reklam filmi, Kenan İmirzalıoğlu’nun bir mobilya atölyesini ziyaretini konu alıyor. İmirzalıoğlu’nun eskiden beri tanıdığı aile işletmesi, yıllar içinde büyürken değişen iş modellerine şirketin ürünleriyle uyum sağlıyor.

Concept imzasını taşıyan reklam filmi, şirketin insan odaklı yaklaşımını öne çıkaran görüntülerle, müşterilerinin dijital dünyadaki değişen mobil iletişim ihtiyaçlarına yanıt vermesine odaklanıyor. KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler şirketin işletmelerin ihtiyaçlarına göre şekillenen ‘Cep Dostu’, ‘Güvenli Kobi’ ve ‘Smart Business’ gibi esnek yapıdaki uygun fiyatlı kurumsal ürün ve hizmetleri ile KOBİ’leri iş süreçlerinde desteklemeyi amaçlıyor.

Toplu Mesajlaşma, Mobil Reklam ve Büyük Veri Çözümleri gibi servisler, işletmelerin bilgilendirici SMS, MMS veya Sesli Mesaj ile müşterilerine veya İzinli Veri Tabanı içerisinde doğru hedef kitleye ulaşmalarını sağlıyor. Türk Telekom ‘Araç Takip Sistemi’ KOBİ’ler için yakıt ve zaman tasarrufu sağlarken hem sürücünün hem de aracın güvenliğini artırıyor. ‘Mobil POS Tarifesi’ de Türk Telekom GSM şebekesini kullanarak kablosuz POS hizmeti ile müşterilerine konumdan bağımsız olarak her yerde kredi kartlı alışveriş imkanı tanıdığı belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
0 26 1 dakika okuma süresi

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