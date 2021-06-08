TRT ve Diyanetten ortak proje: TRT Diyanet Çocuk

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TRT arasında yeni bir kanal olarak kurulacak olan ‘TRT Diyanet Çocuk’ için protokol imzaları atıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı binasında gerçekleştirilen imza töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İmza töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in konuşmalarının ardından karşılıklı atılan imzalarla son buldu.

“Yıllarca tercüme çizgi filmlerle çocuklarımızı beslemeye”

Çocuklara yönelik televizyon programlarında yıllardır eksiklik olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, “Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık. Yıllarca tercüme çizgi filmlerle başkalarının yaptığı filmlerle çocuklarımızı beslemeye çalıştık. Halbuki kendi milli değerlerimizle, kendi yapımlarımızla beslememiz gerekiyor. Biliyoruz ki insanın karakteri küçük yaşlarda oluşur. İnsanın karakteri 7 yaşına kadar önemli derece yetişiyor. Burada Diyanetin etkisinin olması lazım. Bunu nasıl yapacağız peki? Doğru dini bilgi çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Diyanet olarak biz bundan hiç taviz vermedik, TRT’de bu konuda hiç taviz vermedi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın danışmanlığında, katkılarıyla, yapılan programlara desteğiyle ve TRT Genel Müdürlüğümüzün başında olarak milli ve yerli bir duruşla sahiplenip başında olmasıyla çok güzel bir kanalın hayata geçirilmesi İslam alemi için büyük bir müjde ve mutluluktur. İslam alemi için büyük bir mutluluktur. Biz bunu el birliği ile birlikte yapmaya gayret edeceğiz. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

“Bugüne kadarki tüm birikimlerimizi ve tecrübelerimizi kullanacağız”

Gerçekleşecek proje için tüm imkanların kullanılacağını söyleyen TRT Genel Müdürü Eren, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın, çocuklarımızın eğitimi için böyle bir projeye ihtiyaç duyulması. TRT Çocuk’un en çok izlenen çocuk programı olarak bu tecrübeye sahip olması, Diyanet İşleri Başkanlığının gösterdiği editöryel çizgide bizlerin hazırlayacağı çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, geleceğe umutla bakan aynı zamanda geçmişini bilen İslam dinini bilen çocukların yetişmesine katkıda bulunacağımız için mutluluk duyuyoruz. Bu güne kadarki tüm birikimlerimizi ve tecrübelerimizi kullanacağız” dedi.

Ömer Faruk Karataş – Yunus Özkan