Spor
Transferde Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Jovetic yarışı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçenin Monaco ile olan sözleşmesi sona eren Stefan Jovetici kadrolarına katmak istedikleri iddia edildi.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası Beşiktaş , yeni sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi de verecek olmaktan dolayı öncelikli hücum hattına takviye arayışlarını sürdürürken Fenerbahçe de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Süper Lig’in iki devinin Monaco ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Stevan Jovetic ile ilgilendikleri iddia edilmekte.