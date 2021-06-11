Transferde Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Jovetic yarışı

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları sonrası Beşiktaş , yeni sezonda Şampiyonlar Ligi mücadelesi de verecek olmaktan dolayı öncelikli hücum hattına takviye arayışlarını sürdürürken Fenerbahçe de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Süper Lig’in iki devinin Monaco ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Stevan Jovetic ile ilgilendikleri iddia edilmekte.