Spor

Transfer | İşte Beşiktaşın yeni gözdesi Alex Teixeiranın performansı

Beşiktaş transfer haberi... Süper Ligde sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaşta gözler transfere çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu yeni transferle güçlendirmek isteyen Siyah-beyazlıların gündemine gelen isim taraftarı heyecanlandırdı. İşte Beşiktaşın yeni gözdesi Alex Teixeiranın performansı ve golleri...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 11 Bir dakikadan az
Transfer | İşte Beşiktaşın yeni gözdesi Alex Teixeiranın performansı
Transfer | İşte Beşiktaşın yeni gözdesi Alex Teixeiranın performansı

Transfer haberi… Süper Lig’de sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş’ta gözler transfere çevrildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu yeni transferle güçlendirmek isteyen Siyah-beyazlıların gündemine gelen isim taraftarı heyecanlandırdı.

Brezilyalı futbolcu  Alex Teixeira’yı gündemine alan Beşiktaş, Teixeira’ya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon avro maaş teklif etti.

Alex Teixeira forma giydiği son takımı Jiangsu ile 153 maça çıktı ve 73 gol, 43 asistlik performans gösterdi.

İşte Beşiktaş’ın yeni gözdesi Alex Teixeira’nın performansı ve golleri…

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 11 Bir dakikadan az

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