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Transfer haberi: Rachid Ghezzalden Beşiktaş açıklaması
Son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Beşiktaşın şampiyonluğunda çok büyük bir pay sahibi olan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın transferi için çok uğraştığını söyledi.
Bonservisi Leicester City’de bulunan Cezayirli yıldız, ülkesinin televizyon kanallarından Ennahar’a konuştu. Beşiktaş ‘ı çok sevdiğini söyleyen Ghezzal, şu ifadeleri kullandı:
“Önceliğim Beşiktaş’ta kalmak. İstanbul’a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş’ın transferim için çok uğraştığını biliyorum. Umarım takımlar anlaşır. Ancak anlaşma olmazsa başka yollar izlemek zorundayım”
Siyah-beyazlı formayla muhteşem bir performans sergileyen Ghezzal, sezonu 8 gol ve 17 asistle tamamlaşmıştı.
Kaynak: Bein Sports