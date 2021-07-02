Spor

Transfer haberi: Rachid Ghezzalden Beşiktaş açıklaması

Son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla Beşiktaşın şampiyonluğunda çok büyük bir pay sahibi olan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın transferi için çok uğraştığını söyledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 13 Bir dakikadan az

Bonservisi Leicester City’de bulunan Cezayirli yıldız, ülkesinin televizyon kanallarından Ennahar’a konuştu. Beşiktaş ‘ı çok sevdiğini söyleyen Ghezzal, şu ifadeleri kullandı:

“Önceliğim Beşiktaş’ta kalmak. İstanbul’a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş’ın transferim için çok uğraştığını biliyorum. Umarım takımlar anlaşır. Ancak anlaşma olmazsa başka yollar izlemek zorundayım”

Siyah-beyazlı formayla muhteşem bir performans sergileyen Ghezzal, sezonu 8 gol ve 17 asistle tamamlaşmıştı.

Kaynak: Bein Sports

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 13 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son Dakika: Beşiktaşın transfer listesindeydi, Fransayı yıktı!

22 saat önce

Son dakika transfer haberi! Beşiktaşın Rosier teklifi belli

23 saat önce

Beşiktaşın transfer listesindeki Seferovic yıldızlaştı

1 gün önce

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Awaziem ile anlaşma tamam!

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün