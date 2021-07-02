Transfer haberi: Rachid Ghezzalden Beşiktaş açıklaması

Bonservisi Leicester City’de bulunan Cezayirli yıldız, ülkesinin televizyon kanallarından Ennahar’a konuştu. Beşiktaş ‘ı çok sevdiğini söyleyen Ghezzal, şu ifadeleri kullandı:

“Önceliğim Beşiktaş’ta kalmak. İstanbul’a yerleşmek istiyorum. Beşiktaş’ın transferim için çok uğraştığını biliyorum. Umarım takımlar anlaşır. Ancak anlaşma olmazsa başka yollar izlemek zorundayım”

Siyah-beyazlı formayla muhteşem bir performans sergileyen Ghezzal, sezonu 8 gol ve 17 asistle tamamlaşmıştı.

Kaynak: Bein Sports