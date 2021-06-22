Transfer | Beşiktaşa yeni golcü!

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam etmek isteyen yönetim bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta yeni bir isim gündeme geldi. A Spor’da konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş’ın transfer gündemini yorumladı.

Beşiktaş’ın lige hazır girmesi gerektiğini ifade eden Serdar Sarıdağ, “Salih Uçan, Kenan Karaman ve Rosier gibi transferler bitme noktasında zaten. Golcü konusunda Mame Diouf ile Diego Costa isimleri geçiyor. Birçok isim de öneriliyor, bu transferlerde Sergen Yalçın imza attıktan sonra gaza basacaklar” dedi.