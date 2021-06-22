Spor

Transfer | Beşiktaşa yeni golcü!

Beşiktaş transfer açıklaması... Süper Ligin son şampiyonu Beşiktaşta Sergen Yalçın ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam etmek isteyen yönetim bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaşta yeni bir isim gündeme geldi. A Sporda konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Beşiktaşın transfer gündemini yorumladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 16 Bir dakikadan az
Beşiktaş mesajı verdi: Hazırız!
Beşiktaş mesajı verdi: Hazırız!

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yola devam edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam etmek isteyen yönetim bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta yeni bir isim gündeme geldi. A Spor’da konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş’ın transfer gündemini yorumladı.

Beşiktaş’ın lige hazır girmesi gerektiğini ifade eden Serdar Sarıdağ, “Salih Uçan, Kenan Karaman ve Rosier gibi transferler bitme noktasında zaten. Golcü konusunda Mame Diouf ile Diego Costa isimleri geçiyor. Birçok isim de öneriliyor, bu transferlerde Sergen Yalçın imza attıktan sonra gaza basacaklar” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 16 Bir dakikadan az

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