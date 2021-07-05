TFFnin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonda takımların statlarına yüzde 50 oranında seyirci almasına ayrıca locaların tüm kapasitesi oranında seyirci almasına karar verdi.

Bu kararla birlikte 2021-2022 sezonunda takımlar, stat kapasitelerinin yarı oranında bilet satışı gerçekleştirebilecek ve maçlarını seyircili olarak oynayabilecek.

İşte Süper Lig’de yer alan kulüplerin stat kapasiteleri ve maçlarına alacağı toplam seyirci sayısı…

ADANA DEMİRSPOR

YENİ ADANA STADYUMU

Kapasite: 33.000

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.500

ALANYASPOR

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

Kapasite: 10.128

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 5.064

ALTAY

BORNOVA AZİZ KOCAOĞLU STADYUMU

Kapasite: 9.138

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 4.596

ANTALYASPOR

ANTALYA STADYUMU

Kapasite: 32.537

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.269

BEŞİKTAŞ

VODAFONE PARK

Kapasite: 41.188

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 20.594

ÇAYKUR RİZESPOR

ÇAYKUR DİDİ STADYUMU

Kapasite: 15.332

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 7.666

SİVASSPOR

YENİ 4 EYLÜL STADYUMU

Kapasite: 27.532

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 13.776

FATİH KARAGÜMRÜK

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI

Kapasite: 74.753

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 37.377

FENERBAHÇE

ÜLKER STADYUMU

Kapasite: 47.834

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 23.917

GALATASARAY

TÜRK TELEKOM STADYUMU

Kapasite: 52.223

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 26.112

GAZİANTEP FK

KALYON STADYUMU

Kapasite: 33.502

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.751

GİRESUNSPOR

ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ

Kapasite: 22.028

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 11.014

GÖZTEPE

GÜRSEL AKSEL STADYUMU

Kapasite: 19.713

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 9.857

HATAYSPOR

YENİ HATAY STADYUMU

Kapasite: 25.000

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 12.500

KAYSERİSPOR

KADİR HAS STADYUMU

Kapasite: 32.864

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.432

KASIMPAŞA

RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU

Kapasite: 13.856

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 6.928

KONYASPOR

MEDAŞ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU

Kapasite: 42.000

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 21.000

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU

Kapasite: 17.156

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 8.578

TRABZONSPOR

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

Kapasite: 40.782

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 20.391

YENİ MALATYA STADYUMU

Kapasite: 25.745

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 12.873

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