TFFnin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına
Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu ile ilgili seyirci kararını açıkladı. Buna göre, Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyoneller liglerin, yeni sezonda statlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci almaları kararı alındı. Bu kararla birlikte merak edilen soruların başında hangi takım, kaç seyirci ile maçları oynayacak oldu. İşte Süper Lig kulüplerinin stat kapasiteleri ve TFFnin verdiği karara göre statlarına alabilecekleri seyirci sayıları...
Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonda takımların statlarına yüzde 50 oranında seyirci almasına ayrıca locaların tüm kapasitesi oranında seyirci almasına karar verdi.
Bu kararla birlikte 2021-2022 sezonunda takımlar, stat kapasitelerinin yarı oranında bilet satışı gerçekleştirebilecek ve maçlarını seyircili olarak oynayabilecek.
İşte Süper Lig’de yer alan kulüplerin stat kapasiteleri ve maçlarına alacağı toplam seyirci sayısı…
ADANA DEMİRSPOR
YENİ ADANA STADYUMU
Kapasite: 33.000
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.500
ALANYASPOR
BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU
Kapasite: 10.128
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 5.064
ALTAY
BORNOVA AZİZ KOCAOĞLU STADYUMU
Kapasite: 9.138
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 4.596
ANTALYASPOR
ANTALYA STADYUMU
Kapasite: 32.537
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.269
BEŞİKTAŞ
VODAFONE PARK
Kapasite: 41.188
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 20.594
ÇAYKUR RİZESPOR
ÇAYKUR DİDİ STADYUMU
Kapasite: 15.332
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 7.666
SİVASSPOR
YENİ 4 EYLÜL STADYUMU
Kapasite: 27.532
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 13.776
FATİH KARAGÜMRÜK
ATATÜRK OLİMPİYAT STADI
Kapasite: 74.753
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 37.377
FENERBAHÇE
ÜLKER STADYUMU
Kapasite: 47.834
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 23.917
GALATASARAY
TÜRK TELEKOM STADYUMU
Kapasite: 52.223
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 26.112
GAZİANTEP FK
KALYON STADYUMU
Kapasite: 33.502
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.751
GİRESUNSPOR
ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ
Kapasite: 22.028
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 11.014
GÖZTEPE
GÜRSEL AKSEL STADYUMU
Kapasite: 19.713
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 9.857
HATAYSPOR
YENİ HATAY STADYUMU
Kapasite: 25.000
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 12.500
KAYSERİSPOR
KADİR HAS STADYUMU
Kapasite: 32.864
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.432
KASIMPAŞA
RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU
Kapasite: 13.856
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 6.928
KONYASPOR
MEDAŞ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU
Kapasite: 42.000
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 21.000
BAŞAKŞEHİR
BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU
Kapasite: 17.156
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 8.578
TRABZONSPOR
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ
Kapasite: 40.782
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 20.391
YENİ MALATYA STADYUMU
Kapasite: 25.745
Maçlara alınacak seyirci sınırı: 12.873
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