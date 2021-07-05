Spor

TFFnin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu ile ilgili seyirci kararını açıkladı. Buna göre, Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyoneller liglerin, yeni sezonda statlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci almaları kararı alındı. Bu kararla birlikte merak edilen soruların başında hangi takım, kaç seyirci ile maçları oynayacak oldu. İşte Süper Lig kulüplerinin stat kapasiteleri ve TFFnin verdiği karara göre statlarına alabilecekleri seyirci sayıları...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
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TFFnin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına
TFFnin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına
TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonda takımların statlarına yüzde 50 oranında seyirci almasına ayrıca locaların tüm kapasitesi oranında seyirci almasına karar verdi. 

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

Bu kararla birlikte 2021-2022 sezonunda takımlar, stat kapasitelerinin yarı oranında bilet satışı gerçekleştirebilecek ve maçlarını seyircili olarak oynayabilecek.

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

İşte Süper Lig’de yer alan kulüplerin stat kapasiteleri ve maçlarına alacağı toplam seyirci sayısı…

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

ADANA DEMİRSPOR

YENİ ADANA STADYUMU

Kapasite: 33.000

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.500

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

ALANYASPOR

BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADYUMU

Kapasite: 10.128

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 5.064

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

ALTAY

BORNOVA AZİZ KOCAOĞLU STADYUMU

Kapasite: 9.138

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 4.596

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

ANTALYASPOR

ANTALYA STADYUMU

Kapasite: 32.537

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.269

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

BEŞİKTAŞ

VODAFONE PARK

Kapasite: 41.188

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 20.594

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

ÇAYKUR RİZESPOR

ÇAYKUR DİDİ STADYUMU

Kapasite: 15.332

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 7.666

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

SİVASSPOR

YENİ 4 EYLÜL STADYUMU

Kapasite: 27.532

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 13.776

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

FATİH KARAGÜMRÜK

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI

Kapasite: 74.753

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 37.377

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

FENERBAHÇE

ÜLKER STADYUMU

Kapasite: 47.834

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 23.917

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

GALATASARAY

TÜRK TELEKOM STADYUMU

Kapasite: 52.223

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 26.112

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

GAZİANTEP FK

KALYON STADYUMU

Kapasite: 33.502

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.751

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

GİRESUNSPOR

ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ

Kapasite: 22.028

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 11.014

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

GÖZTEPE

GÜRSEL AKSEL STADYUMU

Kapasite: 19.713

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 9.857

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

HATAYSPOR

YENİ HATAY STADYUMU

Kapasite: 25.000

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 12.500

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

KAYSERİSPOR

KADİR HAS STADYUMU

Kapasite: 32.864

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 16.432

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

KASIMPAŞA

RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU

Kapasite: 13.856

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 6.928

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

KONYASPOR

MEDAŞ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU

Kapasite: 42.000

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 21.000

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU

Kapasite: 17.156

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 8.578

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

TRABZONSPOR

ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ

Kapasite: 40.782

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 20.391

TFF'nin seyirci kararı sonrasında Süper Lig kulüplerinin statlarına alacağı seyirci kapasitesi

YENİ MALATYA STADYUMU

Kapasite: 25.745

Maçlara alınacak seyirci sınırı: 12.873

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fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
0 21 1 dakika okuma süresi

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