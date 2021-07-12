Spor

Teixeira Beşiktaşa transfer olacak mı?

Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezon öncesi transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaşın çalışmaları devam ediyor. Transfer listesinin başında yer alan Teixeria için de girişimlerini sürdüren Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak. Tivibu Sporda konuşan Fanatik Gazetesi Editörü Gökmen Özcan Beşiktaşın transfer gündeminde yaşanan son gelişmeleri yorumladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 17 Bir dakikadan az
Teixeira Beşiktaşa transfer olacak mı?
Teixeira Beşiktaşa transfer olacak mı?

Yeni sezon öncesi transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın çalışmaları devam ediyor. Transfer listesinin başında yer alan Teixeria için de girişimlerini sürdüren Siyah-beyazlılar, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak.

Tivibu Spor’da konuşan Fanatik Gazetesi Editörü Gökmen Özcan Beşiktaş’ın transfer gündeminde yaşanan son gelişmeleri yorumladı.

Beşiktaş’ın Teixeira için 2.5 milyon euro ve iki yıllık sözleşme teklif ettiğini ifade eden Gökmen Özcan, “Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi var. Beşiktaş’ın hücum hattı vitrin isimlerden oluşmalı. Zaten Dorukhan da gitti. Ljajic ile yol ayrımı konuşuluyor. Teixeria’nın kaderi Ljajic’e bağlı. Çünkü Ljajic’in Beşiktaş’a 4 milyon euroyu aşan bir maliyetten bahsediyoruz. Beşiktaş bu yüzden Ljajic’i göndermek istiyor.” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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