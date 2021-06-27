Kültür Sanat

Tarihi tabyada şiir şöleni

Türkiye dil ve edebiyat derneği (tded), şehir ve kültür araştırmaları derneği (şehirder) ve gençlik ve spor bakanlığı tarafından gençlik projeleri destek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Tarihi tabyada şiir şöleni
Tarihi tabyada şiir şöleni

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum’da bilinen 40’ın üzerinde tabya olduğunu belirterek, “Erzurum vatanın doğudaki boğazı. 40 bilinen tabya var, 22 si ayakta. Şahap Paşa Tabyası aynı zamanda bir kışla olarak kullanılmış.

Bu tabyada hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde askerimizin yaşadıklarını yeniden yaşamak, gençlerimize bu duyguyu yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Özellikle vatan ve sevda şiirleri okuyacağız. Erzurum bir harp kenti olarak çok zengin bir şehir. Bu tabyalarda müze olarak kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılacağını göstermek için buradayız” dedi.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan, son zamanlarda ise bakımsızlığa terk edilen tabyayı gezen davetliler, daha sonra şiir etkinliğine katıldı. Her yaş grubundan şair, vatan şiirleri ile farklı bir etkinliğe imza attı.

Şahap Gürler
 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 13 Bir dakikadan az

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