Kültür Sanat

Tarihi 1800’lü yıllara dayanan damacana ilgi görüyor

Eskişehir'de uzun zaman sonra tekrar sevenleriyle buluşan antika pazarında tarihi 1800'lü yıllara dayandığı tahmin edilen ve oldukça nadir olarak bulunan.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Tarihi 1800’lü yıllara dayanan damacana ilgi görüyor
Tarihi 1800’lü yıllara dayanan damacana ilgi görüyor

Eskişehir’in Tepebaşı bölgesindeki kapalı pazar yerinde pandemi döneminde kurulumuna ara verilen antika pazarı, uzun zaman sonra tekrar açıldı. Antika tutkunlarının ortak noktası olan pazar yeri, binlerce ürüne ve yüzlerce misafire ev sahipliği yapıyor.

Antika pazarında tezgahını açan Ergün İzci’nin elindeki eser, diğer ürünlere göre daha çok ilgi çekiyor. 1800’lü yılların sonlarında veya 1900’lü yılların başlarında kullanıldığı tahmin edilen ve İspanya’dan İzmir’e gönderilen damacana pazarın nadir parçalarından birisi olarak yoğun ilgi görüyor.

Elindeki antika ürün hakkında bilgi veren Ergün İzci, “Biz 1800’lü yılların sonları ile 1900’lü yılların başlarına ait olduğunu tahmin ediyoruz. İspanya’dan İzmir’e gönderilmiş. Üzerinde ‘ESMIRNA’ yazıyor. İzmir’in o zamanki adı bu da. O zamanlarda bu damacananın içinde zeytinyağı, kimyasal taşınıyordu. Osmanlı’ya ithal edilen ürünlerin taşındığını tahmin ettiğimiz oldukça da nadir bulunan bir damacana.

Ben yıllardır bu işi yapıyorum ve Türkiye’de sadece iki tane gördüm, birisi bende. Avrupa’da da bu şekilde kasalı olarak görmedim, sadece içindeki şişe kısmını gördüm. İstanbul’da internet üzerinden yapılan bir mezattan temin ettim. Diğer gördüğüm damacana Konya’daydı. Ben bu damacana için bin 500 lira fiyat biçiyorum” dedi.

Ali Furkan Çetiner

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 19 1 dakika okuma süresi

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