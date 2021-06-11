Spor

Taliscanın paylaşımında Aboubakar gerçeği

Beşiktaşın şampiyonluk kadrosunda yer alan ve attığı 15 gol ile önemli rol oynayan Aboubakarın Suudi Arabistanın Al-Nassr takımına transfer oldu. Gerçek ise Taliscanın aylar önce yaptığı paylaşımda ortaya çıktı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Taliscanın paylaşımında Aboubakar gerçeği
Taliscanın paylaşımında Aboubakar gerçeği

Son 10 maçta sakatlığını öne sürerek oynamayan ve bu sayede “30 maç oynarsa sözleşmesi uzar” maddesini işletmeyen Aboubakar, Beşiktaş ‘ın teklifini geri çevirerek Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına transfer oldu.

Asıl gerçek ise Talisca’nın aylar öncesinden yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından Aboubakar ile Beşiktaş’ta oynadığı dönemden bir fotoğraf paylaşarak, “Yakında birlikteyiz kardeşim” notunu düşmüştü.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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