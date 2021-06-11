Taliscanın paylaşımında Aboubakar gerçeği

Son 10 maçta sakatlığını öne sürerek oynamayan ve bu sayede “30 maç oynarsa sözleşmesi uzar” maddesini işletmeyen Aboubakar, Beşiktaş ‘ın teklifini geri çevirerek Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına transfer oldu.

Asıl gerçek ise Talisca’nın aylar öncesinden yaptığı bir paylaşımda ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Anderson Talisca, sosyal medya hesabından Aboubakar ile Beşiktaş’ta oynadığı dönemden bir fotoğraf paylaşarak, “Yakında birlikteyiz kardeşim” notunu düşmüştü.