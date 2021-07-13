Talisca ve Aboubakar buluştular!

Suudi Arabistan Ligi’nin güçlü ekiplerinden Al Nassr’ın yeni sezon transferleri olan Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca, yeni sezon kampında buluştular. Buluştukları anın yayınlandığı videoda yüzlerindeki mutluluk ve heyecan okunan ikilinin görüntüleri, Beşiktaşlı taraftarları ise üzüntüye boğdu.