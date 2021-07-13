Spor

Talisca ve Aboubakar buluştular!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassrda buluşan eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, yeni takımlarında buluştular. En son Beşiktaş formasıyla birlikte oynayan ikilinin görüntülerini gören Beşiktaşlılar, üzüntüye boğuldu. Talisca ve Aboubakarın birlikte buluştuğu anlardaki mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Talisca ve Aboubakar buluştular!
Talisca ve Aboubakar buluştular!

Suudi Arabistan Ligi’nin güçlü ekiplerinden Al Nassr’ın yeni sezon transferleri olan Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca, yeni sezon kampında buluştular. Buluştukları anın yayınlandığı videoda yüzlerindeki mutluluk ve heyecan okunan ikilinin görüntüleri, Beşiktaşlı taraftarları ise üzüntüye boğdu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 10 Bir dakikadan az

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