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Son dakikaTransferde Vedat Muriqi savaşı!

Son dakika transfer haberi...Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçede 1 numaralı gündem maddesi teknik direktör konusu. Takımın başına kimin geçeceği merak edilirken bir yandan da transferde yoğun mesai harcanıyor. Forvet bölgesine takviye yapacak olan Kanaryada gözler Vedat Muriqi. Lazioda bekleneni veremeyen golcü oyuncu için İtalyan ekibinin kararı bekleniyor. A Spor canlı yayınında transferdeki son durumu aktaran Ahmet Selim Kul, Fenerbahçenin Vedatı isted

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 17 1 dakika okuma süresi
Son dakikaTransferde Vedat Muriqi savaşı!
Son dakikaTransferde Vedat Muriqi savaşı!
Son dakika...Transferde Vedat Muriqi savaşı!

Son dakika transfer haberi…Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de 1 numaralı gündem maddesi teknik direktör konusu. Takımın başına kimin geçeceği merak edilirken bir yandan da transferde yoğun mesai harcanıyor. Forvet bölgesine takviye yapacak olan Kanarya’da gözler Vedat Muriqi. Lazio’da bekleneni veremeyen golcü oyuncu için İtalyan ekibinin kararı bekleniyor. A Spor canlı yayınında transferdeki son durumu aktaran Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe’nin Vedat’ı istediğini ancak Galatasaray ve Beşiktaş’ın da Kosovalı yıldızı takipte olduğunu ifade etti.

Son dakika...Transferde Vedat Muriqi savaşı!

Son dakika… Süper Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışamlarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın teknik adam belli olduktan sonraki ilk hedefi gol bölgesine yıldız bir ismi almak olacak. Kanarya’nın listesinde üst sıralarda yer alan futbolcu ise Vedat Muriqi. 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lazio’ya satılan Kosovalı golcü bekleneni veremedi ve takımdan ayrılması gündemde.

Son dakika...Transferde Vedat Muriqi savaşı!

Vedat Muriqi’nin geleceği ise yeni teknik adam Sarri’ye bağlı. Serie A takımı, Sarri’nin raporu doğrultusunda Vedat’ın geleceğiyle ilgili son kararını verecek. A Spor canlı yayınında Fenerbahçe’nin gündemine dair son bilgileri aktaran Ahmet Selim Kul, Muriqi’yi Fenerbahçe dışında Galatasaray ve Beşiktaş’ın da istediğini ifade etti.

Son dakika...Transferde Vedat Muriqi savaşı!

“GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR”

İşte Ahmet Selim Kul’un aktardıkları…

“Lazio Vedat Muriqi’nin transferine onay verirse Fenerbahçe devreye girecek. Vedat da Fenerbahçe’yi istiyor ancak Galatasaray ve Beşiktaş da deneyimli golcünün durumunu yakından takip ediyor.

Son dakika...Transferde Vedat Muriqi savaşı!

Lazio’nun yeni teknik direktörü Sarri oldu. Eğer İtalyan ekibi kararını Vedat’ın kulüpten ayrılması yönünde verirse Fenerbahçe daha resmi adımlar atacaktır.

Son dakika...Transferde Vedat Muriqi savaşı!

Zaten oyuncuyla temas halindeler. Ama sarı-lacivertliler bu transferde yalnız değil. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 17 1 dakika okuma süresi

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