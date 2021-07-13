Spor

Son dakikaBeşiktaş, Ghezzal ile anlaştı

Beşiktaş adına geçen sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren ve asist kralı olan Rachid Ghezzalın transferi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yeni sezon kapsamında çalışmalarını hızlandıran Beşiktaşın bu transferde mutlu sona yaklaştığı öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Son dakikaBeşiktaş, Ghezzal ile anlaştı
Son dakikaBeşiktaş, Ghezzal ile anlaştı

Beşiktaş adına geçen sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren ve asist kralı olan Rachid Ghezzal’ın transferi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. TRT Spor’da yayınlanan ‘Gündem Futbol Transfer ‘ programında konuşan gazeteci Fatih Doğan, “Ghezzal ile Beşiktaş anlaştı. Ghezzal, Leicester City ile ilk görüşmeyi yapacak ve ‘Beşiktaş ile anlaştım, kolaylık sağlayın’ diyecek. Şimdi top diğer tarafta. Görüştüğüm bir yönetim kurulu üyesi de, ‘Ghezzal’dan haber bekliyoruz, gelişmeler olumlu’ dedi” şeklinde konuştu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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