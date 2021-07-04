Spor

Son dakika transfer haberleri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonsporun

Leipzig, Andre Silva ’nın transferi için E.Frankfurt ile anlaşınca gözler hemen Sörloth ’a çevrildi... Trabzonspor yönetimi Norveçli yıldız konusunda çok istekli. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş da adeta pusuda bekliyor...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Son dakika transfer haberleri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Sörloth savaşı!

2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşayan ve ardından Leipzig’in yolunu tutan Alexander Sörloth yeniden transfer gündemine oturdu…

Son dakika transfer haberleri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Sörloth savaşı!

Leipzig, Eintracht Frankfurt formasını giyen Andre Silva ile anlaşma sağlayınca tüm gözler bir kez daha Norveçli yıldıza çevrildi.

Son dakika transfer haberleri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Sörloth savaşı!

Alman basınına göre Leipzig bu transfer sonrası Sörloth’u kiralık olarak gönderme kararı alacak.

Son dakika transfer haberleri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Sörloth savaşı!

Trabzonspor eski yıldızını yeniden kadrosuna katma konusunda çok istekli. Ayrıca Bordo-Mavililer, Leipzig’le yapılan anlaşma gereği transferde önceliğe de sahip. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe de gelişmeleri çok yakından izliyor.

Son dakika transfer haberleri! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Sörloth savaşı!

Eğer Sörloth, Trabzonspor’a dönmek istemezse iki kulüp hemen girişimlere başlayacak. (Takvim)

transfer alexander sörloth

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 7 Bir dakikadan az

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