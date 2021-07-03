Spor

Son dakika transfer haberi! Trabzonspordan Mert Çetin ve Cenk

Trabzonspor Kulübü, yurt dışında forma şansı bulmakta zorlanan Mert Çetin ve Cenk Özkaçarı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Mert Çetinin ismi Galatasaray ve Beşiktaşla da anılıyordu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
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Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'dan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi

Trabzonspor’dan yerli atağı… Bordo-Mavili kulüp yabancı kuralının 8+6 olarak değişmesinin ardından transfer politikasını genç oyuncular üzerine kurdu..

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'dan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi

Trabzonspor Kulübü, bu kapsamda yurt dışında forma şansı bulmakta zorlanan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar’ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'dan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi

Oyuncuların menajerleri de Trabzonspor’un ilgisini doğruladı.

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'dan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi

Mert Çetin Gençlerbirliği’nden 2.5 milyon Euro karşılığında Roma’ya transfer olmuş ancak beklentilerin altında kalınca 2 yıllığına Verona’ya kiralanmıştı.

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'dan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi

Kısa süre önce İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Galatasaray ve Beşiktaş’ın da Mert Çetin’le ilgilendiği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'dan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi

19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar ise Altay forması giydiği dönemde Lyon’a 1.5 milyon Euro’ya transfer olmuş ancak şans bulamamıştı.

Son dakika transfer haberi! Trabzonspor'dan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar hamlesi

Süper Lig

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 8 saat önce
0 16 Bir dakikadan az

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