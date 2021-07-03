Son dakika transfer haberi! Trabzonspordan Mert Çetin ve Cenk

Trabzonspor’dan yerli atağı… Bordo-Mavili kulüp yabancı kuralının 8+6 olarak değişmesinin ardından transfer politikasını genç oyuncular üzerine kurdu..

Trabzonspor Kulübü, bu kapsamda yurt dışında forma şansı bulmakta zorlanan Mert Çetin ve Cenk Özkaçar’ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Oyuncuların menajerleri de Trabzonspor’un ilgisini doğruladı.

Mert Çetin Gençlerbirliği’nden 2.5 milyon Euro karşılığında Roma’ya transfer olmuş ancak beklentilerin altında kalınca 2 yıllığına Verona’ya kiralanmıştı.

Kısa süre önce İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Galatasaray ve Beşiktaş’ın da Mert Çetin’le ilgilendiği iddia edilmişti.

19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar ise Altay forması giydiği dönemde Lyon’a 1.5 milyon Euro’ya transfer olmuş ancak şans bulamamıştı.

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