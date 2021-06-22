Spor

Son dakika transfer haberi: Niceten Ersin Destanoğluna mesaj!

Fransız ekibi Nice, Beşiktaşın genç kalecisi Ersin Destanoğluna mesaj gönderdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika transfer haberi: Niceten Ersin Destanoğluna mesaj!
Son dakika transfer haberi: Niceten Ersin Destanoğluna mesaj!

Fransız ekibi Nice, Beşiktaş ‘ın kalecisi Ersin Destanoğlu’nun transferi için ısrarcı.

Önce 5, ardından 7 milyon Euro’luk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi’ne katılım bonusu içeren 10 milyon Euro’luk teklif edip, beklemeye geçti.

Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, “Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın” isteğinde bulundu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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