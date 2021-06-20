Spor

Son dakika transfer haberi! Larine 10 milyon euroluk teklif!

Devre arasında İngiltere ’den teklif alan Larin ’e son olarak Spartak Moskova ’nın talip olduğu ortaya çıktı. Rus ekibinin, 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ’a 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Cyle Larin geçen sezon ortaya koyduğu müthiş performansla büyük alkış toplarken değerini de katladı. Sezonu 23 gol, 6 asistle kapatan Kanadalı yıldızın güncel bonservis değeri 4 milyon eurodan, 11 milyon euroya çıktı.

Devre arasında İngiltere ’den teklif alan Larin ’e son olarak Spartak Moskova ’nın talip olduğu ortaya çıktı. Rus ekibinin, 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ’a 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi.

Ancak Beşiktaş, Larin ’i satmak için en az 12-15 milyon euro arasında bonservis istiyor. Siyah-beyazlılar bu düzeyde bir teklif gelmezse Kanadalı yıldızı kadrosunda tutacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 14 Bir dakikadan az

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