Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal

Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. (Takvim)

Arturo Vidal’in menajeri Fernando Felicevich, hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti.

Vidal’in İnter ile bir yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan Fernando Felicevich “Ancak buna rağmen Vidal ayrılabilir. Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımda forma giymek. Vidal Türkiye’den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı” dedi.

BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE GÖZÜKÜYOR

Beşiktaş’ın Vidal için ısrarcı olduğu vurgulanırken, Siyah-Beyazlılar’ın önümüzdeki günlerde Şilili yıldızın menajeri ile bir araya geleceği belirtildi.

Galatasaray’ın da 19 Haziran’daki seçimi sonrası Vidal transferinde gelişme yaşanabileceği bildirildi. İnter’in ise Vidal’in gidişine izin vereceği öğrenildi.

Şili’li futbolcu bu sezon İnter formasıyla 30 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Vidal kariyerinde daha önce Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munih, Barcelona’da oynadı.

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