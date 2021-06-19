Spor

Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal

Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Arturo Vidal ’in menajeri Fernando Felicevich, hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti. Vidal ’in İnter ile bir yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan Fernando Felicevich “Ancak buna rağmen Vidal ayrılabilir. Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi ’nde oynayan bir takımda forma giymek. Vidal Türkiye ’den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 18 Bir dakikadan az
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
67’nci Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal içinin savaşıyor

Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. (Takvim)

Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal içinin savaşıyor

Arturo Vidal’in menajeri Fernando Felicevich, hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal içinin savaşıyor

Vidal’in İnter ile bir yıl daha kontratı olduğunu hatırlatan Fernando Felicevich “Ancak buna rağmen Vidal ayrılabilir. Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımda forma giymek. Vidal Türkiye’den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı” dedi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal içinin savaşıyor

BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE GÖZÜKÜYOR

Beşiktaş’ın Vidal için ısrarcı olduğu vurgulanırken, Siyah-Beyazlılar’ın önümüzdeki günlerde Şilili yıldızın menajeri ile bir araya geleceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal içinin savaşıyor

Galatasaray’ın da 19 Haziran’daki seçimi sonrası Vidal transferinde gelişme yaşanabileceği bildirildi. İnter’in ise Vidal’in gidişine izin vereceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal içinin savaşıyor

Şili’li futbolcu bu sezon İnter formasıyla 30 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi! Galatasaray ve Beşiktaş, Arturo Vidal içinin savaşıyor

Vidal kariyerinde daha önce Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munih, Barcelona’da oynadı.

Süper Lig Transfer

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaş transfer haberi! İşte listedeki isimler: Falaye Sacko,

Beşiktaş transfer haberi! İşte listedeki isimler: Falaye Sacko,

16 saat önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Diego Costa bitiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Diego Costa bitiyor

16 saat önce
Son dakika Beşiktaş transfer gelişmesi! İşte Kartalın gündemindeki

Son dakika Beşiktaş transfer gelişmesi! İşte Kartalın gündemindeki

16 saat önce
Beşiktaşta NSakalaya Marsilya kancası

Beşiktaşta NSakalaya Marsilya kancası

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün