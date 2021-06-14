Son dakika transfer haberi Beşiktaştan Tammy Abraham atağı

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları bir toplantı gerçekleştirdi. Zirvede yabancı oyuncular kadar büyük önem arz eden kadronun yerli kalitesi de vardı. Çebi’nin “Yerli oyuncu kalitemizi artıralım. A Takım’a doğrudan katkı yapacak isimler bakalım. Gelecek sezonlara da hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandığı kaydedildi. (Sabah)

Salih Uçan ile el sıkışan ve imzaları gelecek hafta atması beklenen Beşiktaş, Kenan Karaman ile de anlaşarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Stoper için hedefler de Arda Kızıldağ ya da Abdülkerim Bardakçı olarak belirlendi.

TAMMY ABRAHAM İÇİN TEKLİF YAPILDI

Bu arada gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kaliteli bir forveti renklerine bağlamak istiyor. Özellikle Aboubakar’ın ayrılığının ardından Siyah-Beyazlı yönetim bir isim üzerinde yoğunlaştı. Kara Kartal, Tammy Abraham’ı kiralamak için Chelsea’nin kapısını çaldı.

Ancak İngiliz kulübü, ünlü golcüsünü yeni transfer stratejisine göre kadroda tutup tutmayacağını bildireceğini siyah-beyazlılara iletti. İngiltere Milli Takımı’nın da formasını giyen 23 yaşındaki Abraham, geçen sezon Premier Lig’de 22 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.

TAMMY ABRAHAM KİMDİR?

Chelsea’nin akademisinden yetişen Abraham, 2016’da Championship takımı Bristol City’ye kiralandı. Burada sezonun ‘en iyi genç oyuncusu’ seçilen yıldız futbolcu, ardından Swansea City’de bir yıl kiralık oynadı. 2018 yılında bu sefer Aston Villa’ya kiralanan ve bu takımda 25 gol kaydeden Abraham, son iki sezondur Chelsea’de ter döküyor.

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