Son dakika transfer haberi! Beşiktaşta Ghezzal korkusu

Kartal ’da kiralık sözleşmesi biten Rachid Ghezzal en kısa süre içinde geleceğinin netleşmesini bekliyor. Siyah-beyazlı kulüple henüz sözleşme yenilemeyen Teknik Direktör Sergen Yalçın da, Cezayirli yıldızın mutlaka takımda tutulmasını istiyor.

Sergen Yalçın ’ın hafta arası yöneticilerle yaptığı son görüşmede Ghezzal ile ilgili düşüncelerini bir kez daha dile getirdiği aktarıldı. Siyah-beyazlı yöneticilerin de kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan yetenekli futbolcunun bonservisini alabilmek için Leicester City ile pazarlıklara devam ettiği vurgulandı.