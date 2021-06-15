Spor

Son dakika transfer haberi! Beşiktaşta Ghezzal korkusu

Cezayirli yıldızın bonservisini almak için Leicester City ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş henüz somut adım atamadı. Arap, Fransız ve İtalyan ekiplerinin talip olduğu Ghezzal ’in tıpkı Aboubakar gibi elden kaçabileceği aktarıldı

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 18 Bir dakikadan az
Son dakika transfer haberi! Beşiktaşta Ghezzal korkusu
Son dakika transfer haberi! Beşiktaşta Ghezzal korkusu

Kartal ’da kiralık sözleşmesi biten Rachid Ghezzal en kısa süre içinde geleceğinin netleşmesini bekliyor. Siyah-beyazlı kulüple henüz sözleşme yenilemeyen Teknik Direktör Sergen Yalçın da, Cezayirli yıldızın mutlaka takımda tutulmasını istiyor.

Sergen Yalçın ’ın hafta arası yöneticilerle yaptığı son görüşmede Ghezzal ile ilgili düşüncelerini bir kez daha dile getirdiği aktarıldı. Siyah-beyazlı yöneticilerin de kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan yetenekli futbolcunun bonservisini alabilmek için Leicester City ile pazarlıklara devam ettiği vurgulandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

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