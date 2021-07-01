Spor

Son dakika transfer haberi! Beşiktaşın Rosier teklifi belli

Kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier için girişimleri hızlandıran Beşiktaş, Sporting Lizbon ile pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaşın Rosierin bonservisi için Portekiz ekibine 4 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi. İşte tüm detaylar...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 48 dakika önce
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Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş ‘ta, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılar, transferde de gaza bastı.

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre, Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sporting’den kiraladığı 24 yaşındaki sağ bek Valentin Rosier’i kalıcı olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

2020-2021 sezonunda siyah beyazlılarla 37 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Fransız oyuncunun, transferinin pazar gününe kadar sonuçlanacağı iddia edildi.

Haberde, Beşiktaş’ın teklifinin 4 milyon Euro olduğu vurgulanırken, Sporting’in ise 6.5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği yazıldı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 48 dakika önce
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