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Son dakika transfer haberi! Beşiktaşın Rosier teklifi belli
Kiralık sözleşmesi sona eren Valentin Rosier için girişimleri hızlandıran Beşiktaş, Sporting Lizbon ile pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaşın Rosierin bonservisi için Portekiz ekibine 4 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi. İşte tüm detaylar...
Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş ‘ta, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yeniden anlaşmaya varan siyah beyazlılar, transferde de gaza bastı.
Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre, Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sporting’den kiraladığı 24 yaşındaki sağ bek Valentin Rosier’i kalıcı olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
2020-2021 sezonunda siyah beyazlılarla 37 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Fransız oyuncunun, transferinin pazar gününe kadar sonuçlanacağı iddia edildi.
Haberde, Beşiktaş’ın teklifinin 4 milyon Euro olduğu vurgulanırken, Sporting’in ise 6.5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği yazıldı.