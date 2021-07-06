Spor

Son dakika transfer haberi! Beşiktaşın gözdesi Alex Teixeiranın

Bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcu, kariyerini Avrupa ’da sürdürmenin planlarını yapıyor. Teixeira ’nın, Beşiktaş ’ın yaptığı ilk teklifi yükseltmesi halinde rotasını siyah-beyazlılara çevirebileceği ileri sürüldü.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Son dakika transfer haberi! Beşiktaşın gözdesi Alex Teixeiranın
Son dakika transfer haberi! Beşiktaşın gözdesi Alex Teixeiranın

Beşiktaş ’ın transfer hedefleri arasında bulunan Alex Teixeira ’ya ülkesinden Atletico Mineiro, Gremio, Corinthians ve Palmeiras de talip oldu. Ancak bu kulüplerin yaptıkları teklifler tecrübeli oyuncunun maddi beklentilerinin altında kaldı. Bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcu, kariyerini Avrupa ’da sürdürmenin planlarını yapıyor. Teixeira ’nın, Beşiktaş ’ın yaptığı ilk teklifi yükseltmesi halinde rotasını siyah-beyazlılara çevirebileceği ileri sürüldü. (Skorer)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

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