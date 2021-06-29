Son dakika transfer haberi! Beşiktaşa yeni Talisca! Bonservissiz

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın krizi mutlu sonla bitti. Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ’ın yoğun çabaları sonrası Yalçın ikna edildi. Sergen Yalçın’ın imza atmasının hemen ardından transfer hız kazandı.

Beşiktaş, resmi Twitter hesabından ’10un yeri burası’ açıklaması yaparak Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın’ın bir arada çekildiği fotoğrafla anlaşmanın yapıldığını duyurdu.

Sergen Yalçın’ın 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edilirken Siyah Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi için transfere yoğunluk vermiş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı.

Sergen Yalçın ile anlaşma sağladıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ’yı kadroya katabilmek için maddi imkanlarını zorlayacak.

Çin ekibi Jiangsu ile yollarını ayıran ve boşta olan 31 yaşındaki yetenekli futbolcu için bütçede yer açmaya çalışan siyah-beyazlılar, gözden düşen ve gönderilmesi planlanan Adem Ljajic ’in ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Takımdaki yabancı sayısını azaltmak zorunda olan yönetim, ofansif orta saha ve santrfor transferlerini en kısa sürede bitirerek yeni sezona eli güçlü girmek istiyor. Bu plan doğrultusunda Sergen Yalçın ’ın da onay verdiği Alex Teixeira ’yı kadrosuna katmayı hedefleyen Kartal, bonservis sorunu olmadığı için Brezilyalı yıldızı listenin üst sıralarında tutuyor.

Güçlü bir orta saha ve hücum hattına sahip olmak isteyen ve bu konudaki ısrarını her fırsatta yineleyen Sergen Yalçın ’ın, “Ben geçtiğimiz sezon sadece hücumda değil, orta saha da çok ciddi sıkıntılar yaşadım. O nedenle devre arasında ofansif bir orta saha istemiştim. Kulübün şartları o dönem buna izin vermedi ama bu transfer döneminde mutlaka ortaya sahaya takviye yapılmalı” diye konuştuğu öğrenildi.

Yalçın ’a bu konuda destek veren siyah-beyazlı yönetimin, Alex Teixeira ’nın menajerleriyle pazarlıklara devam ettiği belirtildi.

Alex Teixeira, Mircea Lucescu tarafından 2010 yılında 6 milyon euro bonservis karşılığında Vasco da Gama ’dan Shakhtar Donetsk ’e getirilmişti. Lucescu ’nun en büyük keşifleri arasında yer alan Brezilyalı yıldız, 6 sezon top koşturduğu Shakhtar ’da birçok başarıya imza attı. Teixeira 2016 yılında tam 50 milyon euro bonservis bedeliyle Çin ekibi JS Suning ’e transfer oldu. Çin Süper Ligi ’nde 119 maça çıkan yıldız oyuncu 57 gol, 33 asistlik performans ortaya koydu. (Skorer)

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