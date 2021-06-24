Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira

Şampiyonun sadece 1 golle belirlendiği uzun soluklu lig maratonunun ardından, Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim: Alex Teixeira… Çin ’den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bir süredir Beşiktaş ’la görüşme halindeydi. Ancak Siyah- Beyazlılar ’ın yıllık ücret ve imza parası teklifi, Sambacı cephesinden kabul görmedi. Galatasaray ’da başkanlık seçimini kazanır kazanmaz Alex Teixeira transferi için devreye giren Burak Elmas ’ın hamlesi ise işin rengini bir anda değiştirdi.