Spor

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira

Beşiktaş ’ın bir süredir görüşüp anlaşma sağlayamadığı Alex Teixeira için, Burak Elmas ’ın seçimi kazanmasıyla birlikte Galatasaray da devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, şu sıralarda boşta olan 31 yaşındaki Sambacı ’nın yıllık ücret ve imza parası talebini karşılamaya hazır. İki tarafın da temasları sürüyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Galatasaray Alex Teixeira

Şampiyonun sadece 1 golle belirlendiği uzun soluklu lig maratonunun ardından, Galatasaray ve Beşiktaş bu kez de transferde karşı karşıya geldi. Gündemdeki isim: Alex Teixeira… Çin ’den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bir süredir Beşiktaş ’la görüşme halindeydi. Ancak Siyah- Beyazlılar ’ın yıllık ücret ve imza parası teklifi, Sambacı cephesinden kabul görmedi. Galatasaray ’da başkanlık seçimini kazanır kazanmaz Alex Teixeira transferi için devreye giren Burak Elmas ’ın hamlesi ise işin rengini bir anda değiştirdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

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