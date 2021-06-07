Spor

Son dakika transfer haberi! Beşiktaş, Caulkera teklif yaptı!

Süper Ligin son şampiyonu Beşiktaşta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçının verdiği rapor doğrultusunda aradığı stoperi Süper Ligde buldu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 7 saat önce
0 42 Bir dakikadan az
Son dakika transfer haberi! Beşiktaş, Caulkera teklif yaptı!
Son dakika transfer haberi! Beşiktaş, Caulkera teklif yaptı!

Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş’ta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’ın verdiği rapor doğrultusunda aradığı stoperi Süper Lig’de buldu.

beIN SPORTS’un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker’a resmi teklifini iletti.

Siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olan İngiliz stoper, Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi ilk transferi olmaya en yakın aday.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 32 karşılaşmaya çıkan Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 7 saat önce
0 42 Bir dakikadan az

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