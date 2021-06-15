Spor

Son dakika transfer haberi Bentekeyi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş

Santrfor transferinde hata yapmak istemeyen Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar Fenerbahçenin gündeminde bulunan yıldız golcü Benteke için düğmeye bastı. 30 yaşındaki yıldızın menajerleriyle görüşmelere başlayan Kartal Devler Ligi kozunu öne sürmek istiyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Son dakika transfer haberi Bentekeyi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş
Son dakika transfer haberi Bentekeyi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş
Son dakika transfer haberi... Benteke'yi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti!

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta kadro çalışması hızlandı. Aboubakar’ın ayrılığı sonrası forvete mutlak takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan ismi listeye dahil etti. İşte yaşananlar…

Son dakika transfer haberi... Benteke'yi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti!

Beşiktaş ’la sözleşmesi biten Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Asbaşkan Emre Kocadağ önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek. Türkiye ’nin İtalya ile oynadığı EURO 2020 maçını izlemek için Roma ’ya giden Kocadağ ’ın 1-2 gün içinde döneceği ve Çeşme ’de Yalçın ’la yeniden masaya oturacağı belirlendi.

Son dakika transfer haberi... Benteke'yi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti!

Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın ’ın bu görüşmede maddi konulardaki pürüzleri ortadan kaldırması bekleniyor. Sorunların aşılması halinde siyah-beyazlı hoca, İstanbul ’da düzenlenecek törenle 1 yıllık yeni mukaveleye imza atacak.

Son dakika transfer haberi... Benteke'yi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti!

Şampiyonlar Ligi ’nde yer alacağı yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için düğmeye basan Beşiktaş ’ta, kiralık sözleşmesi biten Cenk Tosun ’un ardından Vincent Aboubakar ’ın da takımdan ayrılması nedeniyle golcü arayışlarına hız verildi.

Son dakika transfer haberi... Benteke'yi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti!

BENTEKE LİSTEDE

Daha önce Diego Costa ve Edin Dzeko isimleri üzerinde duran siyah-beyazlıların, Crystal Palace forması giyen Belçikalı Christian Benteke ’yi de listeye dahil ettiği belirlendi.

Son dakika transfer haberi... Benteke'yi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti!

Crystal Palace ’da iyi bir sezon geçiren Christian Benteke geçtiğimiz günlerde kulübüyle yeni sözleşme imzaladı. Belçikalı yıldız sona eren kontratını 2023 ’e kadar uzattı. Crystal Palace, Benteke ’yi 2016 ’da tam 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool ’dan renklerine bağlamıştı.

Son dakika transfer haberi... Benteke'yi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti!

Teknik Direktör Sergen Yalçın ’ın geçen sezon olduğu gibi golcü transferine büyük önem vermesi yüzünden çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren yönetim, ilk 11 ’de doğrudan oynayabilecek kalitede iki oyuncuyu kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi... Benteke'yi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti!

BONSERVİSSİZ YA DA KİRALIK

Bu konuda teknik patron Sergen Yalçın ’a garanti veren ve çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren siyah-beyazlılar; kiralık, bonservisi elinde olan ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerine sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi... Benteke'yi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti!

Yönetimin ayrıca Benteke, Diego Costa ve Edin Dzeko ’yu kulübe öneren menajerlerle yürütülen görüşmelerde sözleşmeleri çok daha sağlam yapmaya çalıştığı vurgulandı.

Son dakika transfer haberi... Benteke'yi Fenerbahçe istedi, Beşiktaş harekete geçti!

OPSİYON BEŞİKTAŞ’IN ELİNDE OLACAK

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar ’ın 30. resmi maça çıkmadan serbest kalması gibi problemleri tekrar yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, golcü transferinde bu kez daha titiz davranacak. Kontratlarda tek taraflı uzatma ve sonlandırma opsiyonunun Beşiktaş ’ın elinde olmasına dikkat edilecek. (Skorer)

transfer

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 26 1 dakika okuma süresi

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