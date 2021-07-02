Spor

Son Dakika Transfer Haberi: Alex Teixeira Beşiktaş’tan servet

Sözleşmesi elinde bulunan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira kısa süre önce Josef de Souzanın da yer aldığı bir fotoğraf karesinde kartal pozu verince Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 23 dakika önce
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Son Dakika Transfer Haberi: Alex Teixeira Beşiktaş ’tan servet istedi

Beşiktaş Yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son Dakika Transfer Haberi: Alex Teixeira Beşiktaş ’tan servet istedi

Bonservisi elinde olan Alex Teixeira ’nın ilk istediği rakam, deyim yerindeyse siyah beyazlıların elini yaktı!

Son Dakika Transfer Haberi: Alex Teixeira Beşiktaş ’tan servet istedi

Hürriyet’in haberine göre; 31 yaşındaki futbolcu hem yıllık 3.5 milyon Euro garanti para hem de aynı miktarda imza parası talep etti.

Son Dakika Transfer Haberi: Alex Teixeira Beşiktaş ’tan servet istedi

Beşiktaş Yönetimi ise bu rakamı yüksek bularak indirime gitmesini istedi.

Son Dakika Transfer Haberi: Alex Teixeira Beşiktaş ’tan servet istedi

Transfer görüşmelerinin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberi: Alex Teixeira Beşiktaş ’tan servet istedi

Bu arada Alex Teixeira ’nın, Beşiktaş ’ta forma giyen vatandaşı Josef de Souza ile birlikte ‘kartal pençesi ’ hareketi yapması sosyal medyadaki taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Beşiktaş Süper Lig Transfer

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 23 dakika önce
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