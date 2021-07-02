Son Dakika Transfer Haberi: Alex Teixeira Beşiktaş’tan servet

Beşiktaş Yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu Alex Teixeira ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bonservisi elinde olan Alex Teixeira ’nın ilk istediği rakam, deyim yerindeyse siyah beyazlıların elini yaktı!

Hürriyet’in haberine göre; 31 yaşındaki futbolcu hem yıllık 3.5 milyon Euro garanti para hem de aynı miktarda imza parası talep etti.

Beşiktaş Yönetimi ise bu rakamı yüksek bularak indirime gitmesini istedi.

Transfer görüşmelerinin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

Bu arada Alex Teixeira ’nın, Beşiktaş ’ta forma giyen vatandaşı Josef de Souza ile birlikte ‘kartal pençesi ’ hareketi yapması sosyal medyadaki taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Beşiktaş Süper Lig Transfer