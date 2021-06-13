Spor

Son dakika! TFFden harcama limitlerinde sapma oranı ile ilgili

Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı ile ilgili açıklama yaptı. 2021-2022 Futbol Sezonu yaz ve ara transfer dönemlerinin birer hafta uzatılması kararı alınırken, harcama limitlerinde sapma oranı %25 olarak açıklandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Son dakika! TFFden harcama limitlerinde sapma oranı ile ilgili
Son dakika! TFFden harcama limitlerinde sapma oranı ile ilgili

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantıda önemli kararlar çıktı. 2021-2022 Futbol Sezonu yaz ve ara transfer dönemlerinin birer hafta uzatılması kararını alındı. Ayrıca 2021/22 sezonu için harcama limitlerinde sapma oranı %25 olarak açıklandı.

Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin aşağıdaki değişikliklerin yapılması kararlaştırıldı:

1. Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2. Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır. 

3. Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır. 

4. Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 18 1 dakika okuma süresi

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