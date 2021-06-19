SON DAKİKA | Süper Ligde kulüplerin harcama limitleri belli

TFF, 2021-2022 sezonunda Süper Lig takımlarının harcama limitlerini belirledi. Yapılan açıklamaya göre yüzde 25 sapma oranıyla Galatasaray ‘ın 546 milyon TL, Fenerbahçe ‘nin 497 milyon TL, Beşiktaş ‘ın 386 milyon TL, Trabzonspor’un 274 milyon TL olduğu bildirildi.