Spor

SON DAKİKA | Süper Ligde kulüplerin harcama limitleri belli

TFF, 2021-2022 sezonunda Süper Lig takımlarının harcama limitlerini belirledi. Yapılan açıklamaya göre yüzde 25 sapma oranıyla Galatasarayın 546 milyon TL, Fenerbahçenin 497 milyon TL, Beşiktaşın 386 milyon TL, Trabzonsporun 274 milyon TL olduğu bildirildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
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TFF, 2021-2022 sezonunda Süper Lig takımlarının harcama limitlerini belirledi. Yapılan açıklamaya göre yüzde 25 sapma oranıyla Galatasaray ‘ın 546 milyon TL, Fenerbahçe ‘nin 497 milyon TL, Beşiktaş ‘ın 386 milyon TL, Trabzonspor’un 274 milyon TL olduğu bildirildi. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
0 14 Bir dakikadan az

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