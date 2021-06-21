Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11e 7 transfer

1- Transferde birlikte yürüyelim: Sergen Yalçın, transferden sorumlu yöneticiler ve kendi scout ekibinin birlikte çalışmasını istiyor.

2- Mümkün olduğunca erken bitirelim: Yalçın, Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek ilk 11’e yapılacak transferlerin erken bitirilmesini talep ediyor.

3- Net golcü alalım: Aboubakar ve Cenk’in ayrılığı sonrası iki santrfor isteyen 48 yaşındaki hoca, bu isimlerden birinin kariyer olarak da Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmasını bekliyor.

4- İlk 11’e minimum 7 takviye: Mevcut kadrodan sözleşmesi biten Rosier ve Ghezzal’ın takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı; iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor. Ersin, Larin ve Ljajic’in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.

5- Kulübeyi zenginleştirelim: Geçen sezon özellikle son bölümde ciddi sıkıntı yaşayan Yalçın, alternatif oyuncularla zengin bir kulübe hayal ediyor.

6- Yerli kalitemizi artıralım: Yabancı kuralı sonrası 3 yerli şartı oluşmasıyla birlikte Sergen Yalçın’ın bu noktada da istekleri bulunuyor. Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile sözleşme yenilenmesini bekliyor.

7- Kulübe fayda sağlayacak herkes satılabilir: Birçok oyuncusunun adı transferde anılırken, Yalçın’ın düşüncesi de “Kulübün ekonomisine fayda sağlayacak kim varsa satılabilir” şeklinde.

M’BAYE NİANG’TA RAKİP PORTO

Bu arada L’EQUIPE gazetesi, Beşiktaş’ın bonservisi Rennes’te bulunan, sezonu ise Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de tamamlayan M’Baye Niang’ı istediğini yazdı. Bu transferde en ciddi rakip Portekiz ekibi Porto. Kulübü 3.5 milyon Euro’luk maliyetinden kurtulmak istiyor

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