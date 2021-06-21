Spor

Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11e 7 transfer

Beşiktaşta beklenen imzaların atılacağı büyük zirve bugün yapılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, İstanbul ’da bir araya gelecek. 1 yıllık yeni kontrat isteyen tecrübeli teknik adamın transfer talepleri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
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Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11e 7 transfer
Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11e 7 transfer
Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor

1- Transferde birlikte yürüyelim: Sergen Yalçın, transferden sorumlu yöneticiler ve kendi scout ekibinin birlikte çalışmasını istiyor.

Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor

2- Mümkün olduğunca erken bitirelim: Yalçın, Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek ilk 11’e yapılacak transferlerin erken bitirilmesini talep ediyor.

Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor

3- Net golcü alalım: Aboubakar ve Cenk’in ayrılığı sonrası iki santrfor isteyen 48 yaşındaki hoca, bu isimlerden birinin kariyer olarak da Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmasını bekliyor.

Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor

4- İlk 11’e minimum 7 takviye: Mevcut kadrodan sözleşmesi biten Rosier ve Ghezzal’ın takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı; iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor. Ersin, Larin ve Ljajic’in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.

Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor

5- Kulübeyi zenginleştirelim: Geçen sezon özellikle son bölümde ciddi sıkıntı yaşayan Yalçın, alternatif oyuncularla zengin bir kulübe hayal ediyor.

Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor

6- Yerli kalitemizi artıralım: Yabancı kuralı sonrası 3 yerli şartı oluşmasıyla birlikte Sergen Yalçın’ın bu noktada da istekleri bulunuyor. Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile sözleşme yenilenmesini bekliyor.

Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor

7- Kulübe fayda sağlayacak herkes satılabilir: Birçok oyuncusunun adı transferde anılırken, Yalçın’ın düşüncesi de “Kulübün ekonomisine fayda sağlayacak kim varsa satılabilir” şeklinde.

Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor

M’BAYE NİANG’TA RAKİP PORTO

Bu arada L’EQUIPE gazetesi, Beşiktaş’ın bonservisi Rennes’te bulunan, sezonu ise Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de tamamlayan M’Baye Niang’ı istediğini yazdı. Bu transferde en ciddi rakip Portekiz ekibi Porto. Kulübü 3.5 milyon Euro’luk maliyetinden kurtulmak istiyor

Süper Lig

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
0 11 1 dakika okuma süresi

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