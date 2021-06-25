Spor

Son dakika! Sergen Yalçın Beşiktaş ile yeniden anlaştı!

Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 49 dakika önce
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Son dakika! Sergen Yalçın Beşiktaş ile yeniden anlaştı!
Son dakika! Sergen Yalçın Beşiktaş ile yeniden anlaştı!

Beşiktaş ‘ta ikinci Sergen Yalçın dönemi yeniden başlıyor. Siyah-Beyazlılar’la 1.5 senelik sözleşme imzalayan ve bu süre zarfında 1 Süper Lig 1 Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın’ın sözleşmesi bitmiş ve kulüple olan görüşmeler tıkanmıştı.

Rıdvan Dilmen açıkladı

Dün akşam da spor yorumcusu ve Sergen Yalçın’ın yakın arkadaşı Rıdvan Dilmen, ‘Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın Bjk yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi! Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK – Sergen Yalçın kopması beni FB ’li bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım.’ ifadelerini kullanmıştı.

Taraftar devreye girdi

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş taraftarı duruma tepki göstererek Sergen Yalçın’ın evinin önüne giderek tezahüratta bulunmuş ve Başkan Çebi’ye Sergen Yalçın’ın devam etmesi mesajını vermişti.

Çebi ve Yalçın buluştu

Bu gelişmelerin ardından yönetim kurulunu toplayan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ Sergen Yalçın’la Etiler’de Emre Kocadağ’ın evinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonucunda iki taraf da anlaşmaya vardı. Buna göre Sergen Yalçın 1 yıl daha Beşiktaş’ın başında teknik direktörlük yapacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 49 dakika önce
0 14 1 dakika okuma süresi

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