Spor

Son dakika! Salih Uçan Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığını resmen açıkladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ‘ta son dakika Salih Uçan gelişmesi yaşandı.

Prensipte anlaştık

Tivibuspor’a konuşan Salih Uçan, Beşiktaş ile prensipte anlaştığını açıkladı. Salih Uçan, ‘Beşiktaş’la prensipte anlaştım. Galatasaray ve Trabzonspor ‘un da ilgisi oldu ve 4 büyük kulübün 3’ünün beni istemesi onur verici. Ancak transfer sürecinde beni en çok isteyen kulüp Beşiktaş oldu. Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya’da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. ‘Salih’e ihtiyacımız var’ dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken’ açıklamasında bulundu.

Salih Uçan’ın hafta sonunda Beşiktaş’a imza atması bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 10 Bir dakikadan az

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