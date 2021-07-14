Spor

Son dakika! Rosier, Beşiktaş için yola çıkıyor

Yıldız futbolcu Valentin Rosier ile anlaşan ve Sporting ’le de imzaları atmak üzere olan Beşiktaş, başarılı sağ beki her an açıklayabilir. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Siyah Beyazlılarda forma giyen Rosierin performansı büyük beğeni toplamıştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 19 Bir dakikadan az
Son dakika! Rosier, Beşiktaş için yola çıkıyor
Son dakika! Rosier, Beşiktaş için yola çıkıyor

Beşiktaş formasıyla geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Valentin Rosier, Siyah Beyazlılar ’la yola devam kararı almıştı.

Yönetimle yaptığı anlaşmanın ardından kulüple birlikte bonservisinin elinde bulunduğu Sporting ’le temaslara başlayan Fransız sağ bekin, bu hafta içerisinde tekrar Kartal olması bekleniyor.

Yönetimin, her an kadrosuna kattığını açıklama ihtimali bulunan Rosier ’in, imzaların atılması sonrasında hiç zaman kaybetmeden soluğu İstanbul ’da alması planlanıyor. Yeni sezon hazırlıkları yaparken görüntülerini bol bol Instagram hesabından yayınlayan Rosier, Beşiktaş formasını üzerinden hiç çıkarmıyor…

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son dakika! Beşiktaştan Willian Joseye resmi transfer teklifi

Son dakika! Beşiktaştan Willian Joseye resmi transfer teklifi

13 saat önce
SON DAKİKA! Beşiktaş, Kenan Karamanla anlaştı!

SON DAKİKA! Beşiktaş, Kenan Karamanla anlaştı!

15 saat önce
Beşiktaş telafide ben de varım dedi

Beşiktaş telafide ben de varım dedi

16 saat önce
Beşiktaş transfer haberi: Rosier & Sporar planı!

Beşiktaş transfer haberi: Rosier & Sporar planı!

16 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün