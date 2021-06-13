Spor

SON DAKİKA | Marko Livaja imzayı attı transferi resmileşti

Son dakika transfer haberi...Beşiktaş ve Trabzonsporun transfer listesinde bulunan ve sözleşmesi sona eren Marko Livaja, Hajduk Split ile sözleşme yeniledi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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SON DAKİKA | Marko Livaja imzayı attı transferi resmileşti
SON DAKİKA | Marko Livaja imzayı attı transferi resmileşti

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş ile Trabzonspor ‘un transfer listesinde yer alan Hırvat futbolcu Marko Livaja’da flaş bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında ülkesinin takımlarından Hajduk’a transfer olan Livaja 17 maçta 7 gol 7 asistle oynamıştı.

27 yaşındaki golcü futbolcu, Hajduk Split ile sona eren sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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