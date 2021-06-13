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SON DAKİKA | Marko Livaja imzayı attı transferi resmileşti
Son dakika transfer haberi...Beşiktaş ve Trabzonsporun transfer listesinde bulunan ve sözleşmesi sona eren Marko Livaja, Hajduk Split ile sözleşme yeniledi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş ile Trabzonspor ‘un transfer listesinde yer alan Hırvat futbolcu Marko Livaja’da flaş bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında ülkesinin takımlarından Hajduk’a transfer olan Livaja 17 maçta 7 gol 7 asistle oynamıştı.
27 yaşındaki golcü futbolcu, Hajduk Split ile sona eren sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.