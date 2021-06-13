SON DAKİKA | Marko Livaja imzayı attı transferi resmileşti

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş ile Trabzonspor ‘un transfer listesinde yer alan Hırvat futbolcu Marko Livaja’da flaş bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında ülkesinin takımlarından Hajduk’a transfer olan Livaja 17 maçta 7 gol 7 asistle oynamıştı.

27 yaşındaki golcü futbolcu, Hajduk Split ile sona eren sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.