Spor

Son dakika! Larinin menajerinden şok Beşiktaş ve transfer açıklaması

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaşlı oyuncu Cyle Larinin menajeri Nick Mavromarastan açıklama geldi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
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Son dakika! Larinin menajerinden şok Beşiktaş ve transfer açıklaması
Son dakika! Larinin menajerinden şok Beşiktaş ve transfer açıklaması

Beşiktaşlı oyuncu Cyle Larin’in menajeri Nick Mavromaras, A Spor’a açıklamalarda bulundu.

İşte Nick Mavromaras’ın yaptığı açıklamalar:

Beşiktaş ‘tan henüz sözleşme uzatmak için bir teklif almadık. Bu yüzden şu anda Larin’in Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağıyla ilgili bir şey söyleyemem. Beni kulüpten kimse aramadı. Sadece sezon bittikten sonra oyuncumla bir görüşme yapmışlar ve takımda kalmasını istediklerini söylemişler. Ancak bu konuyla ilgili benimle görüşmeleri gerekiyor ve Beşiktaş yönetimi, benimle iletişime geçmedi.

Satmak istediklerini düşünüyorum

“İnsanların bilmesi gereken şu, Beşiktaş 2 Ekim 2020 tarihinde Cyle Larin’i bedelsiz bırakacaktı. Bir Belçika takımının ciddi ilgisi vardı fakat biz Beşiktaş’ta kalmasına karar verdik. Bugün eğer bir teklif gelirse, Beşiktaş değerlendirecektir, satmak istediklerini düşünüyorum. Ocak’ta Larin’e West Bromwich’in ilgisi vardı. Ancak önceliğimiz İngiltere’de son sıradaki bir takıma gitmek değildi. Ligden düşeceklerini biliyorduk. Larin o dönem devamlı kazanan, değerli bir pozisyondaydı. Beşiktaş’taydı. (Aspor)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
0 13 1 dakika okuma süresi

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