SON DAKİKA | Kulüpler Birliğinde Ahmet Nur Çebi görevi bırakıyor!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırakma kararı aldı. Ahmet Nur Çebi, genel kurula kadar görevinin başında kalıp sonrasında başkanlık adına aday olmayacağını açıkladı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil sonrası Kulüpler Birliği’nin 11. başkanı olan Ahmet Nur Çebi; yaptığı açıklamada, “Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı ’ndan istifa etmedim. 6 Temmuz’daki genel kurula kadar görevime devam edeceğim, genel kurulda da aday olmayacağım” ifadelerini kullandı.