Son dakika – İtalya’dan Adem Ljajic iddiası

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Adem Ljajic için İtalya ’dan flaş bir iddia gündeme geldi. Çizme basınında yer alan haberlerde, Sırp orta sahanın bu yaz Beşiktaş ’tan ayrılabiliceği belirtildi.

Ljajic ’in İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ’ya önerildiği kaydedildi. 2018-19 sezonunda İtalya ’nın Torino takımından Beşiktaş ’a gelen tecrübeli futbolcunun yeniden Çizme ’ye dönebileceği ifade edildi. Ljajic bu sezon siyah-beyazlılarda 24 resmi maçta 2 gol attı, 5 asist yaptı. (Skorer)