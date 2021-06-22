Spor

Son dakika – İtalya’dan Adem Ljajic iddiası

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Adem Ljajic için İtalya ’dan flaş bir iddia gündeme geldi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
0 16 Bir dakikadan az
Son dakika - İtalya’dan Adem Ljajic iddiası
Son dakika - İtalya’dan Adem Ljajic iddiası

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Adem Ljajic için İtalya ’dan flaş bir iddia gündeme geldi. Çizme basınında yer alan haberlerde, Sırp orta sahanın bu yaz Beşiktaş ’tan ayrılabiliceği belirtildi.

Ljajic ’in İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ’ya önerildiği kaydedildi. 2018-19 sezonunda İtalya ’nın Torino takımından Beşiktaş ’a gelen tecrübeli futbolcunun yeniden Çizme ’ye dönebileceği ifade edildi. Ljajic bu sezon siyah-beyazlılarda 24 resmi maçta 2 gol attı, 5 asist yaptı. (Skorer)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 59 dakika önce
0 16 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaş transfer haberi! İtalyan basını siyah beyazlılara Marko

Beşiktaş transfer haberi! İtalyan basını siyah beyazlılara Marko

11 saat önce
Beşiktaş transfer haberi! Kaleye Lunin iddiası!

Beşiktaş transfer haberi! Kaleye Lunin iddiası!

18 saat önce
Niceın Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor

Niceın Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor

19 saat önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Harcama limitleri planları

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Harcama limitleri planları

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün