Son Dakika Haberi: Beşiktaşta Rachid Ghezzal’ın kalma şartı

Beşiktaş ’ta geride kalan çifte kupalı sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. 31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.