Spor

Son Dakika Haberi: Beşiktaşta Rachid Ghezzal’ın kalma şartı

Sezonun asist kralı olan Ghezzal, Beşiktaş ’ta kalmak istediğini ancak 1.5 milyon Euro ’luk ücretinin iyileştirilmesi gerektiğini iletti. Yönetim ise dinamikleri bozmadan orta yolu bulmayı hedefliyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 20 Bir dakikadan az
Son Dakika Haberi: Beşiktaşta Rachid Ghezzal’ın kalma şartı
Son Dakika Haberi: Beşiktaşta Rachid Ghezzal’ın kalma şartı

Beşiktaş ’ta geride kalan çifte kupalı sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. 31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye

Giorgio Chiellini vurdu, Uğurcan Çakır çıkardı! İtalya Türkiye

19 saat önce
ÖZET | Türkiye - İtalya maç sonucu: 0-3

ÖZET | Türkiye – İtalya maç sonucu: 0-3

19 saat önce
Beşiktaş haberi: Alex Teixeira ile sıkı pazarlık

Beşiktaş haberi: Alex Teixeira ile sıkı pazarlık

20 saat önce
Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia

Medhi Benatia, Beşiktaşı istiyor

20 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün