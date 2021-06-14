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Son Dakika Haberi: Beşiktaşta Rachid Ghezzal’ın kalma şartı
Sezonun asist kralı olan Ghezzal, Beşiktaş ’ta kalmak istediğini ancak 1.5 milyon Euro ’luk ücretinin iyileştirilmesi gerektiğini iletti. Yönetim ise dinamikleri bozmadan orta yolu bulmayı hedefliyor.
Beşiktaş ’ta geride kalan çifte kupalı sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. 31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.