Son dakika! Ghezzal, Beşiktaşa hazırlanıyor

Rachid Ghezzal, yeni dönemde de Beşiktaş forması giymeye karar vermişti. Bu doğrultuda geçen hafta İstanbul ’a gelen oyuncunun menaceri Anoir Fazuli, yönetimle görüştü. Yıllık maaş olarak 3.5 milyon Euro ’luk taleplerini 3 milyon Euro seviyesineindiren menacer, idarecilerden 1.8 milyon Euro ’luk karşılık aldı.

Temasların olumlu ilerlemesi sonrasında Leicester ’la görüşmek için soluğu İngiltere ’de alan menacer Fazuli, yönetimin 4 milyon Euro ’luk teklifini iletti.

Önceki gün Siyah-Beyazlılar ’la 2.5 milyon Euro maaşa el sıkışan Fazuli, Leicester ’la da anlaştıktan sonra Ghezzal İstanbul ’a gelecek. Leicester City ’nin yeni sezon kampında bulunan başarılı futbolcu, imzanın ardından hiç zaman kaybetmeden soluğu Nevzat Demir Tesisleri ’ndealacak.