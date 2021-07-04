Son dakika! Emre Kocadağ açıkladı! Kaan, Teixeira, Costa bombası

Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ, Siyah-Beyazlılar’ın transfer gündemini değerlendirdi. Kocadağ, Salih Uçan’ın pazartesi günü kampa katılacağını açıkladı. Kocadağ, Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan isimlere tek tek açıklama getirdi.

Emre Kocadağ’ın açıklamaları şöyle;

Valentin Rosier ile bir noktaya geldik. Oyuncu kalmak istiyor, kulübüyle görüşüyoruz. Ghezzal da kalmak istiyor, biz de istiyoruz. Hocamız da istiyor. İki kulüple görüşüyoruz. İstediğimiz noktaya gelmesi vakit alacaktır, sabredeceğiz. Olmazsa, alternatifler var.

Salih Uçan pazartesi günü kampa katılcak

Takıma heyecan ve kalite katan oyuncular gelecek. Bu, bizim taraftara borcumuz. 2 santrfor transferi yapmak istiyoruz. Salih Uçan inşallah pazartesi kampta olacak. Atiba’yla uzatacağız. Gökhan Töre’yle uzatmayı planlıyoruz. Dorukhan’la devam etmek istiyoruz, o yurtdışında devam etmek istediğini belirtti. Biz onu çok seviyoruz, ‘Anlaşamazsan kapımız sana açık’ dedik.

Dzeko’nun olma ihtimali yok

Forvete iki takviye yapmamız lazım. Beşiktaş’ta hep bir üst düzey forvet oldu, yine olması için girişimlerimiz var. Dzeko olur, başkası olur. Bunlarla görüşeceğiz, kim olur bilemiyorum. Birini getirmek için uğraşacağız. Dzeko, sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Şu an için olma ihtimali yok.

Alex Teixeira ve Fernando açıklaması

Ersin Destanoğlu için henüz resmi bir teklif yok. Üç genç kalecimizle de yola devam etmeyi planlıyoruz. Alex Teixeira da Fernando da Beşiktaş forması giyebilecek düzeyde. Birinin bonservisi elinde, birinin sözleşmesi devam ediyor.

Biz, Aboubakar’dan ne aldığımıza bakıyoruz

Aboubakar 16 gol, 5 asistlik katkı yaptı. Biz, Aboubakar’dan ne aldığımıza bakıyoruz. Oyuncu ‘Ağrım var’ diyordu. MR’da bir şeyler var ama takım içinde daha fazla sakatlık yaşayıp oynayanlar vardı. Şampiyonluk yolunda giderken o havayı bozamazdık.

Diego Costa ile görüşüyoruz!

Şu an benim isim veriyor olmam bizim transfer sürecimize zarar verir. Ancak taraftarımız bize güvensin. Kaliteli ve heyecan verici bir kadro hedefindeyiz. Birinci santrfor olarak iyi isimlerle görüşüyoruz. Diego Costa ile görüşüyoruz, şartlarımıza uyarsa transfer etmek isteriz. Diego Costa’nın bonservisi elinde, bizim şartlarımıza uyarsa olur. Birçok kulüp ilgileniyordur. Ancak projeye inanıyor mu, biz oyuncuya inanıyor muyuz, hoca inanıyor mu? Bu denklemler bir araya gelirse transfer olur. Bir oyuncuya yakınız gibi bir şey yok.

Larin ile sözleşme uzatmak istiyoruz

Larin çok büyük bir performans sergiledi. Şu an bir teklif yok. Devre arasında geldi, şampiyonluğa giderken bunu değerlendirmek istemedik. Onunla sözleşme uzatmayı düşünüyoruz.

Kaan Ayhan’ı kadroda görmek isteriz

Alexander Sörloth’a ilgimiz yok. Kaan Ayhan’ı takımda görmek isteriz. Hayır denebilecek bir oyuncu değil. Hem Türk oyuncu, hem de birkaç bölgede oynayabilen bir oyuncu. Kulübüyle temas kurmayı planlıyoruz.

Sergen hoca isterse Gedson’a talip oluruz

Gedson Fernandes için bize önerildi. Ancak gündemde değil. Çünkü Benfica satmak istiyor. Kiralamak isterlerse, bakarız Sergen Hoca isterse, talip oluruz.

Kenan Karaman’la belli bir noktaya geldik

Kenan Karaman ile belli bir noktaya kadar geldik. Ancak henüz tamamlanmayan bir süreç var. Bizim istediğimiz noktada sonuçlanırsa olabilecek bir transfer