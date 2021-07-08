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Son dakika BJK haberi: Beşiktaş Salih Uçan transferini resmen
Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Süper Lig ’in son şampiyonu Beşiktaş, transfer döneminin ilk imzasını attırdı. Siyah Beyazlı ekip, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçanı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından transferin gözdesi olan Salih Uçan’ın yeni takımı resmen belli oldu. Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş , prensip anlaşmasına vardığı Salih Uçan’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah Beyazlı ekip, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.