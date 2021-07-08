Son dakika BJK haberi: Beşiktaş Salih Uçan transferini resmen

Aytemiz Alanyaspor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından transferin gözdesi olan Salih Uçan’ın yeni takımı resmen belli oldu. Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş , prensip anlaşmasına vardığı Salih Uçan’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah Beyazlı ekip, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.