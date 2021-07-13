Spor

Son dakika! Beşiktaştan Willian Joseye resmi transfer teklifi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş ’ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen Brezilyalı forvet Willian Joseye transfer teklifinde bulundu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
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Son dakika! Beşiktaştan Willian Joseye resmi transfer teklifi
Son dakika! Beşiktaştan Willian Joseye resmi transfer teklifi

Siyah beyazlı yönetim, golcü transferi için görüşmelerini sürdürürken gündemdeki bir isim daha ortaya çıktı.

Ortacizgi.com ’un haberine göre; Beşiktaş , Real Sociedad forması giyen Willian Jose ’yi kadrosuna katmak istiyor.

WILLIAN JOSE İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Beşiktaş yönetiminin İspanyol kulübüne Breziyalı forvet için kiralık olarak teklif yaptığı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun Real Sociedad ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Willian Jose, geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’da kiralık olarak forma giymişti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 25 dakika önce
0 11 Bir dakikadan az

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