Spor

Son dakika: Beşiktaştan Sergen Yalçına 2. teklif!

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasındaki ikinci buluşma gerçekleşti. Sezonu çifte kupayla kapatan Kartal ’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, dün asbaşkan Emre Kocadağ ile Çeşme ’de bir araya geldi. Taraflar hem takımı hem de sözleşme detaylarını görüştü. Bu arada Beşiktaş ’ın Sergen Yalçına yeni teklifi de ortaya çıktı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Son dakika: Beşiktaştan Sergen Yalçına 2. teklif!
Son dakika: Beşiktaştan Sergen Yalçına 2. teklif!
Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif!

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yürütülen sözleşme görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçildi. Sabah’ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcıyla İzmir’de ikinci kez buluştu. Asbaşkan Emre Kocadağ ile Yalçın’ın zirvesinde, sözleşme detaylarının yanı sıra gelecek sezonun kadro planlaması masaya yatırıldı.

Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif!

2. TEKLİF YAPILDI!

1 yıllık mukavele konusunda hemfikir olunurken, daha önce yapılan 10 milyon TL’lik teklif, Sergen Hoca’nın düşündüğü rakam karşısında revize edildi ve 15 milyon TL’ye çıkarıldı. Net maaşın dışında şampiyonluk bonusu başta olmak üzere ekstra başarı maddeleri de öneriye dahil edildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif!

MİNİMUM 7 TAKVİYE İSTEDİ

48 yaşındaki teknik adam, transfer süreçlerinde daha etkin iş birliği isterken, kendi scout ekibiyle birlikte bizzat sürecin içerisinde yer almayı talep etti.

Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif!

İç transferde Ghezzal, Rosier, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Güven Yalçın’ın kadroda tutulması gerektiğini bildiren başarılı çalıştırıcı, dış transferde ise sağ bek, iki stoper, orta saha, sol kanat ve iki santrfor olmak üzere minimum 7 takviye istedi.

Son dakika: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 2. teklif!

Yalçın ile ilerleyen günlerde bir görüşme daha yapılması ve en geç gelecek hafta imzaların atılması bekleniyor.

Süper Lig

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 15 1 dakika okuma süresi

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